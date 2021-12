Xe buýt điện đầu tiên của Việt Nam chính thức lăn bánh tại Hà Nội

Your browser does not support the audio element.

Tần suất hoạt động của các tuyến buýt điện từ 15-20 phút/chuyến, hoạt động xuyên suốt từ 5h đến 21h hàng ngày.

Tuyến xe buýt điện đầu tiên Việt Nam được vận hành.

Trong tương lai, Hà Nội sẽ có tổng số 48 tuyến buýt điện vận hành.

Tuyến xe buýt điện đầu tiên có số hiệu E03 chạy qua các tuyến đường trung tâm, kết nối phía Đông và phía Tây thành phố với 15 điểm dừng bao gồm: Mỹ Đình (Hàm Nghi) - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Cầu Vĩnh Tuy - Aeon Mall Long Biên - Cổ Linh - KĐT Ocean Park.