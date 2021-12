Xe bán tải lao khỏi cầu rồi lật ngửa, 2 người tử vong

Your browser does not support the audio element.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 8/12 trên quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Thông tin ban đầu, chiếc xe bán tải mang BKS 37C-238.24 lưu thông theo hướng từ thị trấn 3.2 đi thị trấn huyện Quỳ Hợp. Khi đến cầu Làng Mùng (xã Tam Hợp), chiếc xe bất ngờ mất lái lao thẳng khỏi cầu rồi lật ngửa.