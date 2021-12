Xe bán tải kéo lê xe máy biển xanh tháo chạy tóe lửa 2km ở TP.HCM

Ngày 12/12, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang tạm giữ các phương tiện liên quan đến một vụ nam thanh niên điều khiển ô tô bán tải tông rồi kéo lê xe máy biển xanh nhiều mét.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 11/12 trên Tỉnh lộ 15 đoạn qua xã An Phú.

Thời điểm trên, thanh niên điều khiển xe bán tải biển số tỉnh Bình Dương chạy trên Tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây. Khi đến địa bàn xã An Phú thì bị lực lượng công an xã phát tín hiệu, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.