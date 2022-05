Xe ba gác chở tôn, sắt trên đường, tai họa ẩn hiện khắp phố ở Hà Nội

Về cách chở hàng hóa, luật sư Nguyễn Thanh Hải cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT quy định khi xếp hàng lên xe ba bánh nêu trên cần phải tuân thủ điều kiện sau:

Về chiều ngang không vượt quá theo thiết kế giá đèo hàng của nhà thiết kế, nhà sản xuất về mỗi bên 0,3m; Về phía sau không vượt quá giá đèo hàng 0,5m; Về chiều cao không cao quá 1,5m tính từ mặt đường xe chạy; Khi bạn xếp hàng trên xe cần phải tuân thủ theo quy định nêu trên về việc xếp hàng để không vi phạm quy định về giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông.

Về hình thức xử lý với xe vi phạm, theo ông Hải, mức phạt đối với các loại xe ba gác thực hiện sai quy định nhẹ thì bị cảnh cáo. Nếu nặng hơn đối với xe tự chế thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành bắt giữ và tịch thu.

Nếu việc lưu thông xe ba gác gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như gây chết người thì chủ phương tiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điển hình như việc ông Đ.N.T. chở tôn làm chết một cháu bé ở Hoàng Mai, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai quyết định xử phạt bị cáo T. 6 tháng cải tạo không giam giữ giao cho địa phương quản lý về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 9/5 chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Lãnh đạo Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa.

Thống kê của Công an TP Hà Nội năm 2020 cho thấy trên địa bàn còn khoảng gần 6.000 xe 3 bánh tự sản xuất, lắp ráp. Trong đó, chỉ có khoảng 1.316 xe của thương, bệnh binh, còn lại của các đối tượng giả thương binh để nhằm mục đích vận chuyển hàng hóa thuê.