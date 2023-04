Xây 'lồng cơ chế' để kiểm soát quyền lực

- 10 năm qua, kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban Chỉ đạo, cuộc đấu tranh này đã được triển khai quyết liệt, đạt nhiều thành tựu to lớn, đáng trân trọng và được nhân dân ghi nhận.

Niềm tin của nhân dân với Đảng cũng vì thế tăng lên rất nhiều. Nhưng thực tế đến nay, tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp, có rất nhiều quan chức nhúng chàm bị xử lý.

Một phần của thực trạng này do nhiều cán bộ "chưa biết sợ", chưa thực sự cảnh tỉnh trước hàng loạt quy định nghiêm khắc, khắt khe của Đảng, Nhà nước.

Nhưng nguyên nhân chính là trong mỗi con người, chủ nghĩa cá nhân vẫn nổi lên chi phối rất mạnh, nhất là với những người có tư tưởng tham nhũng, tiêu cực.

Với những lợi ích mà quyền lực mang lại, nhiều cán bộ lãnh đạo đã không thể vượt lên chính mình, không vượt qua vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, của vật chất. Thậm chí có người nhiều lần từ chối nhưng không thể giữ mình trọn vẹn mà đến cuối cùng vẫn chấp nhận thỏa hiệp để hưởng lợi ích tiền tài, vật chất.

Một nguyên nhân khác cần thẳng thắn nhìn nhận, là cơ chế pháp luật của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh để khiến cán bộ sợ đến mức "không dám tham nhũng".

Tham nhũng, tiêu cực xét cho cùng đều bắt nguồn từ cán bộ, và công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng. Đã có nhiều kiến nghị với những người giới thiệu, đề bạt, tiến cử nhân sự "có vấn đề" cũng cần xử lý trách nhiệm. Theo ông, chúng ta cần cơ chế xử lý thế nào để ràng buộc trách nhiệm trong những trường hợp này?

- Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, còn công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Trong công tác then chốt ấy, mỗi cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo quản lý đều có một cá nhân, một tổ chức giới thiệu, tiến cử.

Vì thế, để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc này, khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm có vi phạm đến mức bị kỷ luật thì rất cần có hình thức xử lý kỷ luật tương ứng với người giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đó. Hình thức kỷ luật phải ở mức tương đương. Ví dụ cán bộ sai phạm bị kỷ luật cảnh cáo thì cũng phải xử lý người giới thiệu, tiến cử cán bộ đó ở mức cảnh cáo. Bên cạnh đó, cũng phải xử lý cả người ra quyết định bổ nhiệm vì trước khi ký quyết định đề bạt, bổ nhiệm, anh phải có trách nhiệm xác minh, thẩm định cả quá trình công tác của cán bộ đó trong quá khứ và đánh giá triển vọng của cán bộ trong tương lai.

Hiện nay có thể thấy rất nhiều cán bộ bị kỷ luật nhưng những người giới thiệu, đề xử lại không bị xử lý trách nhiệm. Đây cũng là một lỗ hổng cần phải bịt bởi thực tế có nhiều trường hợp tiến cử không khách quan, không xem xét đến năng lực và phẩm chất mà thay vào đó, đề bạt, giới thiệu dựa trên quan hệ thân hữu, lợi ích nhóm.

Có một thực tế khác về công tác cán bộ. Đó là vừa qua chúng ta đã xử lý một loạt quan chức với hầu hết sai phạm đã có từ trước. Điều đó cho thấy tuy quy trình nhân sự của chúng ta rất chặt, nhưng vẫn "lọt lưới" những người biến chất và họ vẫn tiếp tục leo cao.

Để có bộ lọc chặt chẽ hơn nhằm hạn chế việc lọt lưới những người thoái hóa, biến chất, có rất nhiều việc cần làm.

Trước hết, tổ chức, cấp ủy đảng, chi bộ, đảng bộ nơi cán bộ sinh hoạt cần quản lý chặt chẽ cán bộ trong suốt quá trình công tác.

Bên cạnh đó, phải đánh giá đúng cán bộ, đánh giá một cách công bằng, khách quan và minh bạch trong cả quãng thời gian cán bộ từng đi qua và cả triển vọng sắp tới. Thậm chí cần đặt những câu hỏi cụ thể như "Nếu đặt cán bộ đó vào vị trí ấy thì người dân được lợi gì, Nhà nước được lợi gì".

Điều quan trọng hơn cả chúng ta cần học hỏi một số nước, đó là trước khi bổ nhiệm cán bộ phải xin ý kiến rộng rãi của nhân dân, bởi hơn ai hết, nhân dân luôn là người sáng suốt và đánh giá cán bộ một cách chuẩn xác nhất.