Xây dựng thương hiệu tổ yến Cần Giờ, ra thị trường 8 tỷ USD

Trên thế giới chỉ có khoảng 4-5 quốc gia sản xuất, kinh doanh mặt hàng này và đa phần các nhà mua hàng lớn ở Hồng Kông (Trung Quốc) đánh giá, tổ yến Việt Nam có chất lượng cao hơn. Do điều kiện tự nhiên, sản phẩm cũng có vị đậm và mùi thơm hơn.

Cần Giờ có khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Rừng Sác rất nổi tiếng, thích hợp để nghiên cứu phát triển ngành tổ yến. "Trước những điều kiện thuận lợi về sản xuất cũng như thị trường ít đối thủ cạnh tranh, tại sao chúng ta không chủ động xây dựng thương hiệu cho tổ yến Cần Giờ, tổ yến Việt Nam là sản phẩm tốt nhất thế giới. Trong khi, năm 2019, Indonesia đã xuất khẩu yến tới 3,6 tỷ USD", ông Nhi nói.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương, thừa nhận, người dân có thể mua đặc sản các tỉnh tại thành phố nhưng không tìm được đặc sản của riêng chính thành phố về làm quà.