Xây dựng sân bay thứ 2 Hà Nội ở Thường Tín: Tối ưu hay bất lợi?

Vị trí ở Thanh Miện - Hải Dương đáp ứng tốt nhất về các điều kiện, yêu cầu trong nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng một sân bay mới; giúp giảm tải cho Nội Bài và không gây tác động tiêu cực về kỹ thuật, vấn đề dân cư, an sinh, môi trường, quy hoạch của Hà Nội; đặc biệt vị trí này sẽ đảm bảo vấn đề an toàn trong khai thác hàng không và quản lý vùng trời.

Để xây dựng được một sân bay mất khoảng 20-25 năm (Ảnh: Phan Công).

Trường hợp nếu buộc phải lựa chọn vị trí ở phía Nam Hà Nội thì tôi cho rằng định hướng xây dựng ở huyện Phú Xuyên sẽ phù hợp hơn là Thường Tín. Vị trí này cách trung tâm Hà Nội khoảng 40-50km, cách xa khu vực núi ở phía Tây Hà Nội và không gây nhiều tác động tới hoạt động khai thác của Nội Bài. Đây cũng là vị trí thuận lợi để dân cư ở các khu vực lân cận Hà Nội như Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn… đều có thể tiếp cận sân bay thuận lợi.

Theo quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng hành khách thông qua có thể đạt công suất 63 triệu người và 2 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030 và con số này sẽ tăng lên 100 triệu khách, 5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050. Nếu sân bay thứ 2 chọn vị trí quá gần không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay của Nội Bài mà còn có nguy cơ làm giảm hiệu quả đầu tư của sân bay lớn nhất cả nước.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật cảng hàng không - sân bay, xin ông cho biết quy trình nghiên cứu, quy hoạch và xây mới một sân bay để đạt được hiệu quả tối ưu phải đáp ứng những điều kiện gì?

- Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực hàng không là sân bay đó phải đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động khai thác; sân bay phải thuận lợi cho người dân tiếp cận sử dụng để đi lại; ít ảnh hưởng tới an sinh xã hội; được lựa chọn xây dựng theo phương án chi phí đầu tư thấp nhất…

Về quy trình nghiên cứu, quy hoạch và xây dựng sân bay, trước tiên phải thuê tư vấn tìm vị trí và so sánh các vị trí xây dựng sân bay; đưa ra sơ bộ quy mô sân bay với thiết kế như thế nào, phân khu chức năng ra sao, sân bay chiếm dụng bao nhiêu đất, sau đó áp dụng các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu để đánh giá… Sân bay phải phù hợp với hướng gió thịnh...

Phải mất ít nhất từ 10-15 năm mới làm xong quy hoạch của một sân bay, thêm 2-3 năm lập FS, thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng sân bay cũng phải mất từ 5-10 năm. Như vậy, nếu thuận lợi thì nhanh nhất cũng phải 20 năm mới xây dựng xong một sân bay, lâu hơn là 25 năm hoặc thậm chí kéo dài hơn nữa do tình hình thực tế.