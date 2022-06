Xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM: Đột phá giao thông sẽ tạo đột phá về kinh tế

Nếu được thông qua, triển khai thực hiện sớm, đây sẽ là động lực hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển của đầu tàu kinh tế cả nước.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34km; đi qua TP.HCM 47,51km, thuộc địa bàn TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh; tại tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11,26km, đi qua huyện Nhơn Trạch; tỉnh Bình Dương dài 10,76km, đi qua các thành phố: Dĩ An, Thủ Dầu Một và Thuận An; tại tỉnh Long An dài khoảng 6,81km, đi qua địa bàn huyện Bến Lức. Với hướng tuyến xuyên qua các địa phương, đường Vành đai 3 TP.HCM có vai trò quan trọng trong việc kết nối các kho, cảng, khu công nghiệp, sân bay, các vùng miền, giảm ùn tắc giao thông, mở ra triển vọng phát triển các khu đô thị…

Với vai trò là địa phương được giao chuẩn bị đầu tư và điều phối chung, bên lề Quốc hội, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử VOV về dự án quan trọng này.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 TP.HCM. Dự án này nếu được triển khai thì sẽ đem lại lợi ích như thế nào?

Đường Vành đai 3 TP.HCM đóng vai trò rất quan trọng. Việc đầu tư cho đường Vành đai 3 hiện nay không chỉ là cần thiết mà rất cấp thiết, cấp bách.

TP.HCM và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời gian qua đã xuất hiện các điểm nghẽn: giao thông ách tắc; dư địa đất đai, không gian đô thị phát triển quá chật chội và mất dần động lực phát triển, làm cho động lực phát triển của cả vùng như con tàu mất trớn.