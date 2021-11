Xây dựng đường hầm qua đèo Hoàng Liên cao nhất Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Ngày 17/11, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu đã họp bàn phương án đầu tư xây dựng Dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên nối quốc lộ 4D từ thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) sang huyện Tam Đường ( tỉnh Lai Châu).

Quang cảnh buổi làm việc bàn phương án xây dựng Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu (Ảnh Báo Lào Cai)

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, phương án xây dựng do đơn vị tư vấn, thiết kế dự kiến chiều dài toàn tuyến dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là 9,44 km.