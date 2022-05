Xao xuyến nhan sắc Jisoo - Jung Hae In khi bất ngờ tái hợp sau 'Snowdrop'

Jung Eugene hội ngộ Kim Hye Yoon và Yoon Se Ah – hai ngôi sao khác góp mặt trong ‘Snowdrop’.

Trong khi đó, chương trình bình luận và phỏng vấn cho bộ phim mời đạo diễn và dàn diễn viên chính của ‘Snowdrop’ bao gồm Jung Hae In, Jisoo, Yoo In Na, Kim Hye Joon, Jung Eugene và Yoon Se Ah góp mặt.



‘Snowdrop’ xoay quanh câu chuyện tình đẹp nhưng để lại nhiều tiếc nuối với cái kết bi kịch giữa cô sinh viên Nam Hàn Eun Young Ro (Jisoo) và anh gián điệp Bắc Triều Tiên Lim Soo Ho (Jung Hae In). Tác phẩm nhận nhiều quan tâm từ công chúng hơn trên nền tảng trực tuyến như Disney +, Tiktok... và cặp đôi HaeSoo (Jung Hae In và Jisoo) không ít lần lọt top trending trên Twitter.