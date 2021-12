Xanh, đỏ không phải là… chuyện nhỏ

Nhưng từ “cô nàng phù phiếm” tới những “vị khách ơ kìa”, có lý do nghiêm túc của việc chọn màu. Nhiều nghiên cứu khoa học công bố cho thấy mỗi màu sắc có một bước sóng ảnh hưởng đến cơ thể và nhất là bộ não của chúng ta. Do vậy, việc sử dụng màu sắc có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, sự chú ý và hành vi của mỗi người. Kiểu như sử dụng một món đồ, mà gặp phải “màu không ưng” thì tâm trạng cả ngày sẽ khó chịu, tụt cảm hứng, có thể dẫn tới làm việc kém hiệu quả, thậm chí là kém an toàn. Ngược lại, có những màu sắc khiến tim đập nhanh hơn, hoặc khiến người dịu dàng lại. Có những màu sắc giúp trí nhớ hoạt động tốt hơn, lại có màu sắc thúc đẩy sự khao khát, tự tin…

Chọn một màu sắc mà bạn yêu thích sẽ nâng cao trải nghiệm sở hữu cũng như sự thích thú nhận được sau tay lái