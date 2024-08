Xác thực sinh trắc học ngân hàng: thực hiện dễ dàng hơn, vẫn còn lo ngại bảo mật thông tin cá nhân

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong quá trình thực hiện. Đối với khảo sát diện rộng tại thời điểm hiện tại, “Khó nhận diện khuôn mặt”, “Thiết bị không tương thích” là những vấn đề gây ảnh hưởng đến trải nghiệm xác thực của người dùng với tỉ lệ gia tăng. “Không đọc được NFC”, “Khó chụp CCCD/ đọc mã QR”, “Bắt buộc cập nhật thông tin CCCD ở ngân hàng” là những vấn đề có vẻ đã dần được khắc phục khi có tỉ lệ giảm hơn so với thời điểm trước đó.

Quan điểm của người dùng thay đổi ra sao trong quá trình sử dụng?

Phần lớn người dùng đồng ý rằng xác thực sinh trắc học giúp họ an toàn hơn khi giao dịch trực tuyến với tỉ lệ 72%, tăng 4% so với thời điểm khảo sát trước đó. Trong đó nhóm người dùng 35+ có sự tin tưởng đặc biệt khi có 78% đáp viên đồng ý, cao hơn 11% so với độ tuổi U35.