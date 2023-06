Xác tàu Titanic có gì mà các du khách tỷ phú phải liều mạng xuống xem?

Cunard có trụ sở tại Liverpool đã tung ra hai tàu nhanh nhất và đẹp nhất, Mauretania vào năm 1906 và Lusitania vào năm 1907, có khả năng vượt Đại Tây Dương trong thời gian kỷ lục. White Star Line, với hy vọng cạnh tranh với đối thủ chính của mình, đã phản công bằng cách đặt hàng ba tàu biển khổng lồ: Olympic , Titanic và Britannic . Được đóng bởi Nhà máy đóng tàu Harland & Wolff ở Belfast, những con tàu được thiết kế để trở thành những con tàu nổi sang trọng nhất.

Trên tàu RMS Titanic, hành khách có thể tận hưởng hồ bơi, sân bóng quần vợt, phòng tập thể dục, phòng tắm nắng, phòng ăn cao cấp,.... Con tàu có “nhiều hơn một trăm cabin hạng nhất so với Olympic, và một "đại lộ" kiểu Paris trên boong B để tạo cảm giác về một quán cà phê vỉa hè. Cuối cùng, Titanic nặng hơn người anh em của nó hơn 1000 tấn”, Paul R. Ryan viết trên tạp chí Oceanus của Viện Hải dương học Woods Hole .

Titanic không chỉ là con tàu chở khách lớn nhất vào thời điểm đó mà còn là vật thể nhân tạo chuyển động lớn nhất thế giới. Kết cấu thép của nó được cố định bởi 3 triệu đinh tán nặng 1200 tấn. Mỏ neo chính của con tàu nặng 16 tấn. Hai mươi chín nồi hơi mới sản xuất đủ năng lượng để đạt được 50.000 mã lực và tốc độ trung bình là 21 hải lý/giờ. “Tóm lại, nó cao 11 tầng và dài bốn dãy phố", Walter Lord viết trong cuốn sách của ông về vụ chìm tàu ​​Titanic.

Con tàu chở khoảng 1316 hành khách và 885 thủy thủ đoàn trong chuyến đi đầu tiên, nhưng chỉ có 20 chiếc thuyền, mỗi chiếc có thể chứa an toàn từ 40 đến 60 người với tổng sức chứa 1178. Vào thời điểm đó, quy định của Hội đồng Thương mại đối với các tàu chở khách chỉ yêu cầu 14 xuồng cứu sinh trên tàu.

Tàu Titanic ra khơi trong chuyến hành trình đầu tiên vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, khởi hành từ Southampton, Anh. Ngay từ đầu, có một sự cố mà nhiều người cho là không may mắn. Con tàu gần như ngay lập tức đụng phải một con tàu khác, chiếc New York, đang cập cảng gần đó. Tàu New York đã bị kéo về phía tàu Titanic, và phải mất một giờ xử lý để tránh tai nạn. Thật kỳ lạ, điều tương tự đã xảy ra với con tàu anh em của Titanic, là Olympic, thực tế đã va chạm với một con tàu khác tên là Hawke và phải trải qua nhiều tuần sửa chữa.