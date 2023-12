Xác tàu gỗ hơn 100 năm tuổi nằm trên bờ biển Hội An

Chủ tịch phường Cẩm An nhận định xác tàu gỗ này đã trên 100 năm tuổi. Trước đây chỗ xác tàu nằm là phần đất của người dân, lâu ngày do bão lụt, sóng biển đánh vào, đất cát bị trôi ra biển nên xác tàu mới trồi lên.

Sau khi phát hiện xác tàu, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng công an, dân quân… bảo vệ để chờ các chuyên gia đến kiểm tra, đánh giá.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An - cho hay sau khi nắm thông tin, đơn vị đã cử người xuống hiện trường để tìm hiểu. Tuy nhiên do sáng nay (27/12) sóng to gió lớn nên chuyên gia chưa thể tiếp cận xác tàu.