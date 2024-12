Xác minh vụ người đàn ông bị tố đụng chạm nhạy cảm chủ sạp rau củ ở TPHCM

Người đàn ông vào mua hàng tại sạp rau củ ở huyện Hóc Môn (TPHCM), có hành vi đụng chạm vào cơ thể nữ chủ sạp nên bị chị này phản ứng. Trong lúc giằng co, ông này đã xô ngã người phụ nữ. Ngày 16/12, Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, đang xác minh vụ một người đàn ông bị tố có hành vi đụng chạm nhạy cảm với một người phụ nữ bán rau củ. Người phụ nữ bị người đàn ông xô ngã (Ảnh cắt từ clip). Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh dài 25 giây quay lại cảnh một người đàn ông đang đứng phía sau một người phụ nữ (tay cầm chiếc ghế), rồi ông này đưa tay chạm vào cơ thể của người phụ nữ. Người phụ nữ phản xạ, quay lại hét lớn "làm gì vậy?", người đàn ông trả lời "hung dữ ghê ta". Người phụ nữ đưa chiếc ghế về phía người đàn ông hù dọa sẽ hét lên thì hai người giằng co, người đàn ông nói "giỡn chút xíu mà làm gì cái gì vậy" rồi xô đẩy người phụ nữ lùi về sau và ngã xuống. Lúc này, một người phụ nữ khác đứng gần đó liền chạy ra can ngăn. Trao đổi với Dân trí, chị Trần Ngọc N. (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) xác nhận mình là người phụ nữ giằng co trong clip. Chị N. kể hơn 12h ngày 15/12, chị bán rau củ tại sạp trên đường Nguyễn Thị Sáu (xã Thới Tam Thôn), một người đàn ông tới mua quả đu đủ giá 8.000 đồng. Người đàn ông đưa tờ 20.000 đồng, chị N. quay lưng chuẩn bị trả lại tiền dư thì người đàn ông nói "sao người em dơ vậy?". Chị N. hỏi lại "dơ ở đâu anh?", ông này đưa tay vào phần ngực chị N. rồi bóp mạnh nên chị N. phản ứng như trong clip quay lại. "Tôi ăn mặc đàng hoàng, cũng không làm gì lố lăng, không có người chị dâu can ra chắc tôi bị ông đó đánh luôn rồi. Khi bỏ đi ông này còn chửi thề, hăm dọa tôi", chị N. kể. Công an xã Thới Tam Thôn thông tin đã mời chị N. lên để lấy lời khai, xác minh vụ việc.