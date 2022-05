Xác minh vụ 2 nữ du khách Nga tố bị tài xế taxi lấy điện thoại lúc rạng sáng

"Hai cô gái người nước ngoài cho hay, thời điểm đó họ gọi xe taxi. Sau đó do điện thoại gần hết pin nên 2 cô gái nhờ tài xế cắm sạc hộ, rồi chạy đi đổi tiền Việt. Tuy nhiên, khi họ vừa quay người lại thì xe taxi tập lức phóng đi, mang theo 2 chiếc điện thoại iPhone khiến nữ du khách hoảng loạn", anh Hải kể lại.

Theo anh Hải, sau khi được mọi người trấn an, 2 cô gái đến Công an phường Hàng Bông trình báo nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên chưa thể viết tường trình. Công an phường hướng dẫn họ về khách sạn, nhờ nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ.

Sau đó, anh Hải cùng bạn chở 2 nữ du khách về khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình (TP Hà Nội) và báo lại với nhân viên lễ tân. Lúc này, 2 cô gái vẫn khóc nức nở vì mọi thông tin cá nhân, giấy tờ điện tử đều nằm trong điện thoại bị mất.