Xác minh thư tuyệt mệnh "không nhận quà Việt Á" của nữ Trưởng khoa Dược

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cao Lãnh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ việc bà N.T.T.O. (SN 1970) - Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp - tử vong tại nhà riêng, nghi do tự vẫn.

Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông tin chính thức cho báo chí. Theo đó, khoảng 6h ngày 1/6, Công an TP Cao Lãnh nhận tin báo từ ông Đ.M.L. (SN 1967, ngụ TP Cao Lãnh) về việc vợ ông là bà O. tử vong tại nhà.