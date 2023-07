Xác minh thông tin cặp vợ chồng đi xe máy nghi bị bắn súng hơi trên quốc lộ N2

Sáng 2/7, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này chưa nhận được trình báo về vụ đôi vợ chồng nghi bị đối tượng lạ mặt nghi dùng súng bắn trên tuyến Quốc lộ N2, tuy nhiên đã nắm được thông tin này trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được công an 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp vào cuộc xác minh, điều tra.

Trước đó, ngày 1/7, trên mạng xã hội đăng tải clip thông tin việc cặp người chồng đi trên xe máy trên Quốc lộ N2 thì bị trúng đạn do 2 người lạ tấn công.