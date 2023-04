Xác minh thông tin 4 biển số "siêu đẹp" được bấm cùng một ngày ở Đồng Tháp

Chiều 1/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh đã thành lập đoàn đến Công an huyện Cao Lãnh để làm việc, xác minh thông tin liên quan đến loạt biển số đẹp đang gây xôn xao trên mạng.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, đoàn kiểm tra xác minh kỹ, sau khi có kết quả sẽ có thông tin chính thức.