Xác minh người đàn ông tử vong dọc đường, trong người có giấy tiêm vắc xin mũi 3

Trao đổi với PV báo Tiền phong, đại diện UBND phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan này có tiếp nhận thông tin một người đàn ông tử vong, trong người có giấy xác nhận tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 3.



Hiện, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là anh N.V.H. (SN 1983, địa chỉ thôn Yên Hòa, phường Yên Thọ) là công nhân Công ty than Uông Bí.



Được biết, hôm qua (21/1), anh N.V.H. đi tiêm vắc xin ở Công ty than Uông Bí, đến khoảng 6h sáng nay anh H. dậy đi làm ca 1. Đi đến khu vực gần Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh thì ngã ra đường.



Người dân tới ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong, kiểm tra trên người thì thấy giấy xác nhận tiêm vắc xin ngừa Covid-19.



"Hiện cơ quan pháp y vẫn đang làm thủ tục kiểm tra, nguyên nhân có phải do tiêm vắc xin khiến nạn nhân tử vong hay không vẫn chưa xác định được", vị đại diện UBND phường Yên Thọ thông tin.



Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nội dung người đàn ông tử vong khi trên đường về nhà sau khi tiêm vắc xin ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh gây xôn xao.



Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan chức năng, người đàn ông này đã được tiêm vắc xin trước đó một ngày và thời điểm tử vong là trên đường đi làm.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, làm rõ.