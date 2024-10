Xác minh người đàn ông cầm dao đứng 'nói chuyện' với tài xế xe khách ở TP.HCM

Lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc người đàn ông cầm dao đứng giữa đường chặn xe để nói chuyện với tài xế xe khách xảy ra ở TP Thủ Đức. Thông tin từ Công an TP Thủ Đức (TP.HCM), đơn vị đang xác minh vụ một người đàn ông cầm dao chặn đầu xe khách để "nói chuyện" với tài xế xe khách trên đường ở phường Tân Phú. Hình ảnh người đàn ông đứng giữa đường cầm dao để nói chuyện với tài xế xe khách. (Ảnh: Cắt từ clip) Cụ thể, trưa 16/10, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh người đàn ông cầm dao "nói chuyện" với tài xế xe khách tại quốc lộ 1 (đoạn trên cầu vượt Trạm 2, phường Tân Phú, TP Thủ Đức). Theo chia sẻ từ người quay clip, khoảng 9h ngày 14/10, anh chạy xe trên quốc lộ 1, hướng ngã tư An Sương về khu du lịch Suối Tiên. Khi đến cầu vượt Trạm 2, xe tải và xe khách đột ngột dừng giữa đường khiến nhiều phương tiện phía sau không thể di chuyển. Ngay sau đó, một người đàn ông bước xuống xe tải, trên tay cầm dao đến nói chuyện với tài xế xe khách. Tiếp đó, một người đàn ông khác đã đến can ngăn, người này mới cất hung khí rồi rời đi. Trước đó, TP Hà Nội cũng xảy ra vụ việc một tài xế ô tô Mazda cầm dao chém nhiều nhát vào xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt. Cụ thể, ngày 28/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991, trú ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Huỷ hoại tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự. Đức là tài xế ô tô Mazda cầm dao chém nhiều nhát vào xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm vào ngày giáp Tết. Tại cơ quan công an, Đức khai khi anh ta đang lái ô tô trên đường Hoàng Quốc Việt thì bị xe buýt tạt đầu. Đức liền lái xe vọt lên chặn đầu, rồi cầm dao đe dọa tài xế xe buýt, chém nhiều nhát vào lốp chiếc xe này. Lương Ý