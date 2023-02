Xác minh học sinh đánh bạn rồi bắt chui qua giữa 2 chân

Your browser does not support the video tag.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị đánh, đe dọa, đặc biệt là hành vi làm nhục rất phản cảm. Vụ việc có các bạn đứng xem rồi quay clip nhưng không ai dám vào can ngăn.

Trong clip này, một học sinh nữ liên tục dùng tay đánh vào mặt nữ học sinh đứng đối diện. Nạn nhân chỉ biết chịu trận, không có hành vi phản kháng.