Xác minh clip nhân viên tàu hút cát rút súng bắn dân

Sáng nay (15/12), Công an huyện Kiến Thuỵ xác nhận với Vietnamnet cho biết, có thông tin về việc 1 nhân viên của tàu hút cát đã dùng súng (chưa xác định được loại) đe doạ nhóm ngư dân.

Vụ việc xảy ra tại địa phận trong phạm vi quản lý của bộ đội biên phòng. Hiện lực lượng biên phòng đang xác minh thông tin ban đầu, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cho công an điều tra.

Theo các nhân chứng, hơn 7h sáng ngày 14/12, nhóm ngư dân gồm các ông, bà Bùi Văn Tuyền, Nguyễn Thị Yến, Vũ Văn Thiện, Nguyễn Thị Lanh, Đỗ Văn Trường, Lê Tuyết Nhung, Bùi Quốc Huynh (cùng trú tại xã Minh Tân, Đại Hợp, Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) di chuyển trên tàu KT17 trong khu vực bãi ngao của gia đình ông Bùi Văn Tuyền.