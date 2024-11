Xác minh clip "Mẹ ơi, đừng đánh con!" gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ đạp, dùng dây đánh dã man một bé gái gây phẫn nộ trên mạng xã hội, được cho là xảy ra tại Vĩnh Long. Ngày 8-11, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh liên tiếp vào một bé gái. Người phụ nữ đạp bé gái mặc cho bé van xin. Ảnh cắt từ clip Đoạn clip đăng tải cách đây vài ngày, có thời lượng khoảng 1 phút. Nội dung clip thể hiện một người phụ nữ đánh vào đầu rồi dùng chân đạp vào một bé gái (khoảng 5-6 tuổi) dưới lòng đường. Bé gái ngồi ôm đầu và nài nỉ: "Mẹ ơi, đừng đánh con mà!". Sau đó, người phụ nữ tiến lại chiếc xe máy, lấy ra một sợi dây. Bé gái sợ hãi chạy lên vỉa hè nhờ người gần đó giúp. Người phụ nữ liền tới túm tóc, dùng dây đánh liên tiếp vào người bé. Lúc này, bé gái vẫn gào khóc, van xin: "Đừng đánh con mà!". Bé gái liền bỏ chạy thì sự việc mới dừng lại. Điều đáng nói, tại hiện trường có 3 người chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn. Vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn TP Vĩnh Long. Người phụ nữ dùng dây đánh bé gái, xung quanh nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Ảnh cắt từ clip Clip trên thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội. Mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của người phụ nữ và sự vô cảm của những người xung quanh khi không ai giúp bé.