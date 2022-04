Xác định nguyên nhân vụ cháy lâu đài trăm tỉ ở Quảng Ninh

Sáng ngày 13/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy toà lâu đài ở Cẩm Phả được xác định là do chập điện. Đám cháy xuất phát từ gian bếp, sau đó cháy lan sang các khu vực khác. Do nội thất bên trong tầng 1 của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản.

Công an xác định nguyên nhân vụ cháy toà lâu đài ở Cẩm Phả là do chập điện.