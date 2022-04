Xác định nguyên nhân tai nạn máy bay ở Chu Lai

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay VN-C869 của Trường Hàng không New Zealand xảy ra trong hoạt động bay huấn luyện tại Chu Lai - Quảng Nam.

Trong báo cáo điều tra máy bay VN-C869 của Trường Hàng không New Zealand tai nạn tại Cảng Hàng không Chu Lai, nguyên nhân tàu bay xông ra bên trái đường băng do học viên bay thực hiện chưa đúng kỹ thuật chống yếu tố P (momen do cánh quạt máy bay tạo ra) của máy bay một động cơ cánh quạt.

"Học viên bay tập trung vào xử lý máy bay bị nhảy cóc khi tiếp đất, xử lý nhiều thao tác cùng lúc: kiểm soát công suất, kiểm soát hệ thống điều khiển lái chính, hệ thống điều khiển thứ cấp nên khi quyết định bay lại không thực hiện chống yếu tố P, chân trái vẫn giữ ở bàn đạp trái làm máy bay càng quay nhanh sang trái dẫn đến máy bay bị nghiêng trái, cánh trái máy bay quệt xuống đường cất hạ cánh và nhanh chóng xông ra phía trái đường băng" - kết quả điều tra tai nạn nêu rõ.