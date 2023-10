Xác định nguyên nhân người phụ nữ tử vong do ngã úp mặt vào chảo dầu

Chiều 18/10, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến người phụ nữ ngã chiên xôi gà dẫn đến tử vong được xác định do suy tim, khả năng do đột quỵ, đang chờ kết luận từ pháp y.

Theo Công an TP Dĩ An, khoảng 4h ngày 18/10, bà L.T.K.Y. (SN 1970, ngụ Đồng Tháp) đang ngồi chiên xôi gà trước phòng trọ ở con hẻm đường Nguyễn Đức Thiệu, phường Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương) bất ngờ ngã úp mặt vào chảo dầu đang sôi.