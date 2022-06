Xác định nguyên nhân ban đầu nhiều 'hố tử thần' xuất hiện ở Nghệ An

Đoàn kiểm tra này do Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương và Sở Xây dựng. Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện theo hồ sơ khai thác,... đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có sử dụng bơm hút nước ngầm. Trước mắt, đoàn sẽ kiểm tra tại Công ty cổ phần Tân Hoàng Khang. Việc kiểm tra sẽ phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 31/7/2022.

Trước tình trạng hàng loạt hố tử thần xuất hiện gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp). Ngày 3/6, thông tin từ Sở TN&MT Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, đoàn liên ngành của tỉnh đã được thành lập để kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở xã Châu Hồng.

Trước đó, vào ngày 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung cùng đại diện các ban, sở, ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra về tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa, công trình tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp).

Làm việc với các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định quan điểm chung của tỉnh là không đánh đổi lợi ích kinh tế đổi lấy an toàn, cuộc sống ổn định của người dân và môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu trước mắt tạm dừng tất cả các hoạt động bơm hút, khai thác nước ngầm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn, cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng. Đánh giá toàn diện, thống kê chính xác tình trạng sụt lún, nứt nẻ trên địa bàn, đặc biệt là tại nhà dân. Từ đó, tổ chức cho những gia đình bị sụt lún nặng nề, không đảm bảo an toàn di dời đến nơi an toàn hơn…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở TN&MT sớm thành lập đoàn liên ngành kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng; Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ có kết luận trước ngày 31/7.

Sở NN&PTNT sớm triển khai dự án cấp nước sạch cho dân sinh hoạt; Sở Xây dựng đánh giá kết cấu, chất lượng các công trình xây dựng cho người dân; Sở Tài chính cần nguồn hỗ trợ di dân, kinh phí cho Liên đoàn địa chất thực hiện nhiệm vụ; giao cho Công an tỉnh nếu có dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp sẽ kiên quyết xử lý nghiêm; giao chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra, bám tại hiện trường, khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân.