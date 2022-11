Xác định được 3 nghi can hành hạ người đàn ông trên tàu cá

Người đàn ông bị hành hạ trên tàu Người đàn ông bị 2 thuyền viên dùng kìm bẻ tay, bấm vào môi. Sự việc được nghi ngờ xảy ra trên tàu ở vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau.

Ngày 17/11, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) yêu cầu công an địa phương báo cáo vụ thuyền viên của tàu cá bị nhóm đồng nghiệp hành hạ trên tàu. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 3 nghi can và 2 nạn nhân cùng là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu BT 97993-TS.

Nói với Zing, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, cho biết cơ quan điều tra đã 3 lần yêu cầu chủ tàu là bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi là Năm Bộ) đưa phương tiện vào đất liền để xử lý các nghi can. Tuy nhiên, đến nay tàu cá BT 97993-TS vẫn còn ngoài khơi.

Có đến 2 nạn nhân

Nguồn tin của Zing có được cho thấy ngày 28/5, anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc bị đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản mang số hiệu BT 97993-TS. Hai ngày sau đó, ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) trình báo với Công an thị trấn Sông Đốc rằng ngư phủ này cũng bị đánh gây thương tích trên tàu cá BT 97993-TS.