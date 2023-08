Xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup nữ 2023

ĐT nữ Maroc liên tiếp gây bất ngờ. Ảnh: Reuters

Sáu cặp đấu còn lại đều được đánh giá ngang tài cân sức gồm Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha, Nhật Bản vs Na Uy, Hà Lan vs Nam Phi, Thụy Điển vs Mỹ, Úc vs Đan Mạch, Anh vs Nigeria.

Theo lịch, vòng 1/8 World Cup nữ 2023 diễn ra trong 3 ngày từ mùng 5 đến 8/8.