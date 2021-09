Xác định 4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup Futsal 2021

Theo lịch, vòng tứ kết bắt đầu với cặp đấu giữa Brazil vs Ma-rốc, vào lúc 21h30 ngày 26/9. Ngay sau đó là màn so tài rất đáng chú ý giữa Nga vs Argentina.

Lịch thi đấu vòng tứ kết FIFA Futsal World Cup 2021

* 21h30, 26/9: Ma-rốc vs Brazil (TK1 - VTV6, VTV5)

* 00h00, 27/9: Nga vs Argentina (TK2 - VTV6, VTV5)

* 21h30, 27/9: Iran vs Kazakhstan (TK3 - VTV6, VTV5)

* 00h00, 28/9: Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha (TK4 - VTV6, VTV5)

Xem highlights Futsal Tây Ban Nha 5-2 Futsal CH Séc (nguồn: FIFA)

Thiên Bình