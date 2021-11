Xả vai vẫn mặc áo cũ, Mạnh Trường tẽn tò bị 'bóc' ngay livestream

Dù Hương Vị Tình Thân đã kết thúc song nhất cử nhất động của các diễn viên trên phim vẫn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Vừa qua, Mạnh Trường đã có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ trên Facebook cá nhân. Xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao và đầu tóc bóng mượt hết sức, nam diễn viên gây chú ý vì... bê nguyên tạo hình "Shark Long" trên phim ra ngoài đời thực.

Clip: Chiếc áo sơ mi kẻ sọc Mạnh Trường mặc bị fan "bóc" đã từng diện nhiều lần trên phim

Theo đó, vừa vào livestream, nam diễn viên đã nhận ngay bình luận "bóc mẽ" từ fan cứng của Hương Vị Tình Thân: "Anh mặc lại áo trong phim!"