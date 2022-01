Xạ trị ung thư diễn ra như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ở liều lượng cao, xạ trị tiêu diệt tế bào ung thư hoặc làm chậm sự phát triển của chúng bằng cách làm hỏng DNA của chúng. Tế bào ung thư có DNA bị hư hỏng ngoài khả năng sửa chữa sẽ ngừng phân chia hoặc chết. Khi các tế bào bị tổn thương chết đi, chúng sẽ bị cơ thể phá vỡ và loại bỏ.

Xạ trị không giết chết tế bào ung thư ngay lập tức. Phải mất vài ngày hoặc vài tuần điều trị trước khi DNA bị tổn thương đủ để tế bào ung thư chết. Sau đó, các tế bào ung thư tiếp tục chết trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi quá trình xạ trị kết thúc.

Các loại xạ trị

Có hai loại xạ trị chính, xạ ngoài và xạ trong.

Loại xạ trị mà bạn có thể có phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: loại ung thư, kích thước của khối u, vị trí của khối u trong cơ thể, mức độ gần của khối u với các mô bình thường nhạy cảm với bức xạ, sức khỏe tổng quát và lịch sử y tế của bạn, liệu bạn có điều trị các loại ung thư khác không, các yếu tố khác, chẳng hạn như tuổi của bạn và các tình trạng y tế khác.