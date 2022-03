Xả quỹ, giảm thuế: Xăng dầu không đứt nguồn, không tăng giá sốc

Xăng dầu biến động: Xả quỹ, giảm thuế để kiềm chế

Trong báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu ở Việt Nam tăng nhưng đã được điều hành ở mức thấp hơn nhiều so với mức tăng của thị trường thế giới. Cụ thể, giá bình quân một số mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới (giao dịch trên thị trường Singapore) dùng để tính giá cơ sở kỳ điều hành ngày 11/3/2022 so với đầu năm 2022 biến động tăng từ 44,01% đến 60,02% nhưng giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 11/3/2022 so với đầu năm 2022 chỉ tăng từ 24,91% - 39,56%.

Sau 10 năm tăng, lần đầu tiên giảm thuế môi trường với xăng dầu

Ở trong nước, từ kỳ điều hành giá xăng dầu đầu năm 2022 (ngày 11 tháng 01 năm 2022) đến kỳ điều hành ngày 11 tháng 3 năm 2022 đã có 06 kỳ điều hành giá (06 kỳ đều tăng giá).

Giá xăng dầu các loại đến kỳ điều hành ngày 11/3/2022 so với kỳ điều hành ngày 11/01/2022 tăng từ 4.625 - 7.030 đồng/lít/kg (tùy loại xăng dầu), tương đương tăng từ 24,91% - 39,56%.