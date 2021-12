Xả lũ khiến nước lên nhanh "chưa từng thấy" ở Phú Yên: Thủy điện nói gì?

Your browser does not support the audio element.

Chỉ trong vòng 7 giờ (từ 8h đến 15h ngày 30/11), thủy điện Sông Ba Hạ (xã Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) đã nâng lượng xả lũ về sông Ba từ 4.000 m3/s lên 9.000 m3/s. Đây là mức xả lũ tăng lưu lượng nhanh hiếm thấy của đơn vị này.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ cuồn cuộn xuống hạ du.

Người dân thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) - nơi gần như gánh chịu nặng nề nhất về việc xả lũ nhanh bất thường của thủy điện Sông Ba Hạ - cho rằng, nước lũ năm nay không bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1993, nhưng lũ lên rất nhanh. Người dân chỉ kịp bỏ chạy, tài sản gần như để lại, mặc lũ tàn phá.

Your browser does not support the video tag. Mưa lớn kết hợp xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân

"Chỉ trong chốc lát, nước đã ngập quá đầu gối, tràn vào nhà. Thấy lũ dữ, tôi và vợ phải chạy gần 5 km lên khu vực cao hơn để giữ mạng sống, còn tài sản lũ đều làm hư hỏng" - ông Nguyễn Xía trú thôn Thạnh Hội nói.