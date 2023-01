Xã hội đen đi đòi nợ, đánh nhầm cả nhà hàng xóm nhập viện

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên, chủ tài khoản cho hay, trớ trêu thay khi nhóm đòi nợ đã vào nhầm nhà hàng xóm. Nhưng không dừng lại, dù người trong nhà đã cố gắng giải thích và thanh minh: "Em là dân, không phải em, các anh nhầm người rồi", nhóm thanh niên này vẫn lao vào tấn công những người trong nhà, trong đó có cả phụ nữ.

Vụ việc chỉ dừng lại sau khi các nạn nhân đã bị thương phải đi nhập viện, cùng với sự can ngăn và giải thích của những người hàng xóm xung quanh.