Wowy phản đối lối tư duy đề tài 'hơi thủ đoạn' của Karik

Lý do Wowy muốn Killic bước vào vòng sau là anh không muốn Karik tiếp tục khai thác thêm nỗi đau cảm xúc của Xám. "Tôi không muốn Xám đau thêm nữa", anh nói.

Tuy nhiên, đáp lại lời khuyên, Xám cho rằng Karik đang giúp mình trưởng thành nhanh hơn, sẵn sàng đối diện với nỗi đau trong cảm xúc.

Rhymastic lại ủng hộ cách lựa chọn đề tài của Karik, đồng tình với quan điểm "What doesn't kill you make you stronger" (Điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn).

Dù đưa ra nhận xét căng thẳng ở tiết mục của Xám và Killic, Wowy vẫn duy trì không khí vui vẻ, thoải mái với Karik ở phần thi sau đó.

Ở phần thi 8bar để giải cứu thí sinh, anh ôm chặt Karik và nói về việc hai người đã làm bạn hơn 10 năm. Karik cũng tiếp tục nô đùa với Wowy như các cảnh quay từng phát sóng trong chương trình.

Đây không phải lần đầu các huấn luyện viên của Rap Việt đưa ra ý kiến trái chiều với nhau, dẫn đến không khí căng thẳng. Tuy nhiên, các rapper kỳ cựu của chương trình đều nhanh chóng hóa giải tình huống, không xảy ra tình trạng bất hòa.

Theo Zing