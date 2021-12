Wowy khóa bình luận Facebook, khoe full cận cảnh bộ suit 'lộ cả đùm'

Wowy còn sáng tác luôn một bài rap về buổi triển lãm này.

Your browser does not support the video tag.

Và theo như giới thiệu của triển lãm, bộ suit có tên "Birthday Suit" hay "Tàng Hình" với họa tiết in từ hình chụp thật body của Wowy một cách chi tiết và chân thật. (Bộ phận nhạy cảm đã được che bằng sticker vàng).

Trả lời một người hâm mộ về ý nghĩa của bộ suit, Wowy khẳng định đây là chuỗi liên kết nhiều tác phẩm để đưa đến một bức tranh tổng thể về Tận Cùng Giấc Mơ Cùng Tận: "Còn hiểu nhiều tầng ý nghĩa ra sao thì tuỳ vào từng người chạm được bởi thế giới quan của mỗi người khác nhau và cơ hội tiếp cận, chạm đến cũng khác nhau."