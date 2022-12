World Cup 2022 gây ô nhiễm thế nào - đã đến lúc thể thao phải xanh hơn?

GCC kém hiệu quả?

Trong báo cáo của mình, tổ chức Carbon Market Watch cho hay họ nghi ngờ tính hiệu quả của GCC trong bù trừ phát thải khí nhà kính do giải đấu World Cup 2022 tạo ra. Họ nói, Doha đánh giá thấp tác động biến đổi khí hậu bằng cách loại bỏ một loạt các phát thải khỏi tính toán của mình.

Gilles Dufrasne - tác giả chính của báo cáo nói trên, cho rằng các tín chỉ carbon do nước chủ nhà mua đều bắt nguồn từ các dự án năng lượng tái tạo đã hoạt động và sinh lời.

Ông Dufrasne phân tích: “Đó là lý do vì sao các tín chỉ đó không có mấy chất lượng vì chúng không tạo thêm sự sụt giảm nào so với những gì đã xảy ra. Do vậy, về cơ bản mà nói, ít có khả năng chúng có tác động bù trừ thực sự các phát thải từ giải đấu World Cup”.

Các nhà tổ chức World Cup ở Qatar đã bác bỏ kết luận của Carbon Market Watch, cho đó chỉ là suy đoán. Họ nói, các phát thải sẽ được tính toán dựa trên các phương pháp “tốt nhất trong thực tế” sau khi giải đấu kết thúc nhằm bảo đảm việc đó dựa trên các hoạt động đang tồn tại.

Nhưng các nhà phân tích khí hậu cho rằng các bù trừ về carbon đang bị sử dụng quá mức để làm cơ sở chính cho các tuyên bố về phát thải ròng bằng 0 cho các sự kiện thể thao.

Karim Elgendy - một học giả của think tank mang tên “Viện Trung Đông”, chia sẻ: “Chúng ta cơ bản phải sử dụng tổng hợp các biện pháp khác nhau, từ cắt giảm nhu cầu, đến năng lượng tái tạo và trong chừng mực nào đó, cả các bù trừ đó. Chúng ta không thể sử dụng riêng lẻ một biện pháp nào”.