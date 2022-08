World Cup 2022 đổi lịch, bắt đầu sớm hơn 1 ngày

World Cup 2022 sẽ diễn ra sớm hơn 1 ngày so với lịch ban đầu do chủ nhà Qatar muốn được chơi trận mở màn của giải đấu. Tuy nhiên, việc thay đổi này không ảnh hưởng đến trận khai màn của tuyển Anh

Theo lịch đã được FIFA lên kế hoạch, World Cup 2022 sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 21/11, với trận đấu mở màn là Senegal vs Hà Lan.



Qatar dự kiến sẽ chơi trận đầu tiên với Ecuador cùng ngày nhưng vào buổi tối, sau khi Anh gặp Iran.



Tuy nhiên, vì Qatar muốn chơi trận mở màn nên FIFA có kế hoạch để World Cup 2022 diễn ra sớm 1 ngày, tức vào Chủ nhật, 20/11.



Cụ thể, trận đấu sẽ được khởi tranh lúc 16h GMT (23h Việt Nam) ngày 20/11, tại SVĐ Al Bayt, thay vì 23h ngày hôm sau như lịch cũ.



Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến trận khai màn giải đấu của Anh, gặp Iran lúc 13h GMT (20h Việt Nam ngày 21/11.



Lịch thi đấu duy nhất được điểu chỉnh giờ là trận Senegal vs Hà Lan, diễn ra lúc 16h GMT (23h Việt Nam) vào thứ Hai, mà theo lịch cũ là trận Qatar vs Ecuador.



Quyết định thay đổi ngày khởi tranh World Cup 2022 đang chờ sự chấp thuận cuối cùng của Văn phòng Hội đồng FIFA, trong đó có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.



Tuy nhiên, tờ Athletic tuyên bố rằng, quyết định dời lịch World Cup 2022 diễn ra sớm hơn sẽ được xác nhận chính thức trong ít ngày tới.