Wonyoung IVE đã bị rách đầu gối tới chảy máu vẫn nhảy như không có gì

Vào ngày 15/1, buổi hòa nhạc mang tên “Welcome K-POP CLICK” đã được diễn ra tại Seoul với sự tham gia của một số nghệ sĩ như: IVE, MONSTA X, ONEUS, CRAVITY…

Nhóm nhạc nữ đang được quan tâm nhất thời gian gần đây là IVE đã trình diễn ca khúc chủ đề đầu tay Eleven cùng với Take It và cover That’s My Girl của Fifth Harmony. Tai nạn của Jang Won Young được cho là xảy ra khi nhóm trình diễn That’s My Girl.

Sau khi Wonyoung thực hiện một vũ đạo với đầu gối chạm sàn, cô ấy đã được nhìn thấy với một vết máu trên đầu gối. Tuy nhiên, mặc dù đã nhận thấy được chấn thương của mình, cô ấy đã cố gắng để hoàn thành nốt phần trình diễn.