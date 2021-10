'Wonka' - Phim mới của chàng thơ Timothee Chalamet bấm máy, nhân vật huyền thoại của tuổi tuổi thơ sắp trở lại

Đảm nhận vai diễn đã trở thành biểu tượng với sự thể hiện của hai diễn viên gạo cội Gene Wilder và Johnny Depp, đây rõ ràng là một thử thách không nhỏ tiếp theo với sao trẻ Timothée Chalamet. Sau khi vụt lên hàng ngôi sao với vai diễn trong Call me by your name, Chalamet rất chịu khó thay đổi hình tượng của mình, đảm nhận những vai diễn nặng đô hơn, mà gần đây nhất là Paul Atreides trong bom tấn Dune (tựa Việt: Dune: Hành tinh cát) của đạo diễn Denis Villeneuve.

Nói về sự góp mặt của Chalamet trong vai Wonka, nam diễn viên Paris Themmen của phần phim năm 1971 chia sẻ: “Cậu ấy là một diễn viên tài năng. Không chắc cậu ấy có ánh mắt sắc lẹm như Gene hay không, nhưng ngoại hình cũng khá giống đấy chứ”. Ông cũng đánh giá cao việc phần phim Wonka này là một phần tiền truyện thay vì một phiên bản remake khác của Charlie and the Chocolate Factory, và điều đó chắc chắn sẽ giúp tránh những so sánh không cần thiết giữa các diễn viên từng đảm nhận vai diễn biểu tượng này.