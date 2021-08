Winter (aespa) lại tiếp tục có động thái gây tranh cãi với Knet sau vụ việc đùa giỡn với mèo: Thật sự là quá thiếu suy nghĩ!

Sau khi tìm hiểu kênh Youtube mà Winter đề xuất, nhiều Knet đã vô cùng tức giận và khẳng định nữ idol thật sự quá thiếu suy nghĩ. Họ cho biết đúng là Winter có thể tự do xem bất cứ thứ gì cô ấy muốn một cách riêng tư trong thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên việc đề xuất một kênh có nội dung khiêu khích như vậy với tư cách là một idol Kpop nổi tiếng là chuyện khác, thậm chí fan của aespa có những người vẫn ở độ tuổi còn nhỏ.

Tuy nhiên cũng có nhiều fan lên tiếng bênh vực Winter và cho rằng nữ idol chỉ đơn giản là đề xuất kênh Youtube mình yêu thích chứ không có bất kỳ ý định tiêu cực nào khác. Về phía nam Youtuber Jun Woo, anh bày tỏ sự vui mừng khi được biết đến nhờ đề xuất của Winter. Trong một Story trên Instagram, anh viết: 'Tôi đột nhiên nhận được rất nhiều tin nhắn, vì vậy tôi nghĩ rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Hóa ra là aespa cũng xem kênh của tôi ^^' và kèm thêm một câu caption khác: 'I'm on the next level, yeah'.

Một số bình luận của Knet về vụ việc Winter (aespa) đề xuất kênh Youtube của Jun Woo:

- Winter thật là một người thiếu suy nghĩ vì bạn có thể thấy tính cách của cô ấy qua cách cô ấy chia sẻ mọi thứ một cách vô tư. Karina cũng khiến người ta nổi da gà vì cách cô ấy viết trên Bubble giống hệt như cách cô ấy viết những điều gây tranh cãi trong các bài viết trước khi debut. Cũng giống như Youtuber đó, tất cả họ đều chỉ đơn giản là tẩy trắng hình ảnh của mình rất tốt thôi.

- Những đứa trẻ aespa này thật sự là rất khó để có thiện cảm với họ. Ningning còn vô tư cho fan thấy mình dùng tài khoản Instagram riêng trên Bubble. Karina thì có hàng đống tranh cãi. Giselle thì là con ông cháu cha mới được debut. Winter thì bắt nạt động vật. Tôi rất thích idol nữ nhưng đây là lần đầu lại thấy một nhóm nữ với nhân cách khó lòng để mà thích được như họ.