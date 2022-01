Winter (aespa) đang hát đột ngột im lặng, 'dằn mặt' anti hay gì?

Trong dịp tham dự lễ trao giải và show âm nhạc cuối năm, aespa liên tục bị chỉ trích vì hát nhép lộ liễu. Nhiều ý kiến cho rằng từ khi debut đến nay, sân khấu hát live thực sự của aespa chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhóm nữ nhà SM bị mỉa mai thiếu tôn trọng khán giả, có vocal "hàng xịn" nhưng chẳng bao giờ phô bày tài năng hát live mà lạm dụng việc lipsync.

Mới đây, một video về aespa bất ngờ viral trên MXH. Video này cắt ra từ màn trình diễn Dreams Come True của aespa tại Inkigayo ngày 9/1. Chi tiết đáng chú ý trong video chính là cảnh Winter "ngang ngược", cố tình không hát line hát của cô nàng.