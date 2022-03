Windows 11 sắp có trình đơn quản lý thiết bị Bluetooth xịn xò

Hiện tại, thao tác truy cập vào cài đặt Bluetooth khá rườm rà. Bạn phải mở khung Quick Settings, sau đó nhấp chuột phải lên công tắc Bluetooth và chọn Go to Settings, sau đó chọn Add Bluetooth or other devices rồi chọn tùy chọn mong muốn ở trình đơn hiện ra.

Tuy nhiên, theo The Verge, Microsoft sẽ cải tiến quá trình này trên Windows 11 để việc kết nối thiết bị Bluetooth nhanh chóng và dễ dàng hơn. Hiện tại, cải tiến mới đã có mặt trên bản Windows 11 Insider Build 22563.