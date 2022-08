Will Zalatoris lỡ hẹn Tour Championship

"Sau khi Will rút lui khỏi giải BMW Championship hôm thứ Bảy vừa qua, đội ngũ y tế xác định rằng nguồn gốc cơn đau lưng của anh là hai đĩa đệm thoát vị. Thật không may, điều đồng nghĩa Will không thể thi đấu trong tuần này tại Tour Championship", thông báo được đưa ra bởi đội ngũ quản lý của Will Zalatoris hôm thứ Ba (23/8).

"Will cũng rất thất vọng vì không có cơ hội thi đấu ở Presidents Cup vào tháng sau, nơi anh hy vọng được đứng bên cạnh đội trưởng Davis Love III và đại diện cho Mỹ.