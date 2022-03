Will Smith xin lỗi sau khi đấm Chris Rock tại Oscar

Hành động Will Smith đấm thẳng vào mặt Chris Rock tại sân khấu trực tiếp lễ chắc chắn là khoảnh khắc gây tranh cãi nhất tại lễ trao giải Oscar vừa qua.

Nguyên nhân được cho là bởi Chris Rock đã có những câu đùa quá trớn liên quan đến bà xã của Will Smith. Hành động này của Will Smith ngay lập tức viral khắp mạng xã hội, đồng thời giúp lượng người theo dõi Oscar tăng lên chóng mặt.