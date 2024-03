Will Smith gánh hậu quả khôn lường từ một phút nóng giận tát đồng nghiệp

Will Smith từng có thời gian là một rapper, anh đã cùng DJ Jazzy Jeff tung ra 5 album, tạo nên nhiều bản hit được yêu thích trong giai đoạn từ năm 1984 đến năm 1994. Smith đã cho ra mắt 4 album solo, tạo nên những đĩa đơn thành công như Gettin' Jiggy wit It và Wild Wild West. Smith từng nhận được 4 giải Grammy trong giai đoạn hoạt động với tư cách một rapper.

Smith bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ vai diễn trong phim truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996).

Tài tử người Mỹ Will Smith (SN 1968) đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất, trong đó có một giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim King Richard (2021). Các phim do Will Smith đóng chính đã thu về doanh số 9,3 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Con số này giúp Smith trở thành một trong những tài tử Hollywood ăn khách nhất thế giới.

Sau khi xuất hiện trong các phim Independence Day (1996) và Enemy of the State (1998), Will Smith nhận được đề cử Oscar ở hạng mục Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim Ali (2001) và The Pursuit of Happyness (2006).

Will Smith cũng từng xuất hiện trong những phim thành công về mặt thương mại như I, Robot (2004), Shark Tale (2004), Hitch (2005), I Am Legend (2007), Hancock (2008), Seven Pounds (2008), Suicide Squad (2016), Aladdin (2019), Six Degrees of Separation (1993), Concussion (2015) và Emancipation (2022).

Tai tiếng lớn nhất trong sự nghiệp của Smith chính là khi anh tát đồng nghiệp Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022, vì Rock trêu đùa kiểu đầu trọc của vợ Smith. Hành động bạo lực của Smith đã bị chỉ trích nặng nề và là tâm điểm đề cập của truyền thông quốc tế suốt một thời gian.

Vì những chỉ trích dữ dội, Smith đã xin rút khỏi vai trò thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar. Viện cũng cấm anh tham dự các sự kiện do đơn vị này tổ chức trong vòng 10 năm.



Nữ diễn viên người Mỹ Jada Pinkett Smith (SN 1971) từng xuất hiện trong những phim điện ảnh như Menace II Society (1993), The Nutty Professor (1996), Set It Off (1996), Scream 2 (1997), The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003), Magic Mike XXL (2015), Bad Moms (2016), Girls Trip (2017), The Matrix Resurrections (2021).

Jada cũng từng xuất hiện trong những phim truyền hình như A Different World (1991), Hawthorne (2009-2011) và Gotham (2014-2017).

Theo Dân Trí