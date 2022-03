Will Smith đấm thẳng mặt Chris Rock trên sân khấu Oscars 2022

Theo đó trong khi phát biểu, Chris Rock đã có màn đùa cợt về Jada Pinkett Smith - vợ của nam diễn viên Will Smith. Được biết, Jada bị mắc bệnh rụng tóc nhưng Chris Rock lại so sánh cô với G.I Jane (một nhân vật không có tóc).

Khoảnh khắc Will Smith đấm thẳng vào mặt Chris Rock trên sóng trực tiếp

Tức giận trước những lời đùa cợt từ Chris Rock, Will Smith đã lên sân khấu và đấm thẳng vào mặt anh trên sóng trực tiếp.