Wi-Fi 7 trên iPhone 16 không đạt kỳ vọng của người dùng

Apple đã giới thiệu việc chuyển sang sử dụng Wi-Fi 7 trên iPhone 16 thay vì Wi-Fi 6E nhằm mang đến tốc độ kết nối nhanh hơn và độ trễ thấp hơn. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã cảm thấy thất vọng khi hiệu suất thực tế của Wi-Fi 7 trên iPhone 16 không đạt được như mong đợi. Để minh chứng, các bài kiểm tra tốc độ với Wi-Fi 7 trên Galaxy S24 của cộng đồng mạng cho thấy thiết bị này có thể đạt tốc độ tải xuống lên tới 3,8 Gbit/giây (Gbps), và một thử nghiệm thực tế với Freebox Ultra cho thấy Galaxy S24 Ultra thậm chí đạt tốc độ 4,2 Gbps, vượt xa iPhone 15 Pro Max sử dụng Wi-Fi 6E. Sau khi iPhone 16 ra mắt, thử nghiệm tương tự đã được thực hiện cho thấy kết quả vô cùng thất vọng: iPhone 16 Pro Max chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 1,7 Gbps, một con số khiêm tốn so với các đối thủ Android. Mặc dù 1,7 Gbps vẫn là tốc độ cao nhưng lại không tạo ra sự khác biệt lớn so với Wi-Fi 6E. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao người dùng Android lại có thể tận hưởng tốc độ Wi-Fi 7 cao hơn trong khi iPhone 16 cũng được trang bị chip tương thích? Nguyên nhân có thể nằm ở cách Apple quản lý thông số của chip Wi-Fi. Mặc dù iPhone 16 được trang bị chip Wi-Fi 7, Apple đã áp dụng một giới hạn nghiêm ngặt, chỉ cho phép băng thông tối đa 160 MHz, trong khi Galaxy S24 Ultra có thể tận dụng băng thông lên tới 320 MHz. Hạn chế này dẫn đến việc giảm tốc độ tải xuống, thậm chí có thể mất đến 50% hiệu suất. Apple chưa đưa ra lời giải thích chính thức về việc giới hạn băng thông, nhưng có thể lý do liên quan đến việc quản lý mức tiêu thụ năng lượng và đảm bảo kết nối ổn định hơn trong môi trường tắc nghẽn. Bất kể lý do là gì, điều này đã gây ra sự bức xúc lớn cho người dùng khi họ không thể tận dụng hết tiềm năng của iPhone 16 với bộ định tuyến tương thích. Người dùng cho rằng họ xứng đáng có quyền truy cập đầy đủ vào công nghệ mà họ đã đầu tư. Có lẽ, Apple nên xem xét việc cung cấp một tùy chọn trong iOS 18 để gỡ bỏ hạn chế này nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng Wi-Fi 7 trên iPhone 16, giúp chủ sở hữu thực sự tận hưởng những gì mà công nghệ mới mang lại.